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Çanakkale'de 106 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 20:09 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 106 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren jandarma ekipleri, Ayvacık'ın Gülpınar ve Çamköy köylerinde dağlık alanda operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Togo uyruklu 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Minibüslerle Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen operasyon

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