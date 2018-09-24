Çanakkale'de 106 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 106 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren jandarma ekipleri, Ayvacık'ın Gülpınar ve Çamköy köylerinde dağlık alanda operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Togo uyruklu 106 düzensiz göçmen yakalandı.
Minibüslerle Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!
ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız
Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti
10 yıldır seks yapamayan rahibin memelerinden süt geliyor
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu
CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın
Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum