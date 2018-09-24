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Çanakkale’de 106 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 22:11 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 106 kaçak jandarma tarafından yakalandı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 106 kaçak jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önlemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın ilçesi Gülpınar ve Çamköy köylerinde dağlık arazideki bölgelerde kaçak olduğu bilgisi üzerine 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Togo uyruklu 106 kaçak saklandıkları çalılıklarda yakalandı.

Minibüsler vasıtasıyla Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu’na getirilen kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine tesilm edildi.

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