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  4. Çanakkale'de 108 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 108 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığındaki 108 kaçak göçmen yakalandı.

İpek Yavaş/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığındaki 108 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Babakale köyündeki zeytinliklerde 2 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan uyruklu 108 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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