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Çanakkale'de 11 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan  Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 11 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Gülpınar köyünde 11 kişinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Kumbağlar Limanı yakınlarındaki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda, Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 11 kaçak göçmen yakalandı

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