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Çanakkale’de 11 mülteci yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 19:00 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 11 mülteci yakalandı.Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı yakınlarındaki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Çanakkale’de 11 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 11 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı yakınlarındaki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda, Afganistan uyruklu 11 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Çanakkale’de 11 mülteci yakalandı

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