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Çanakkale'de 110 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:31 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 110 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 110 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behram ve Gülpınar köylerinde operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerce, Afganistan uyruklu 110 düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı, bir kamyonet ve bir otomobile el konuldu.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan düzensiz göçmen

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