HABER

Çanakkale'de 1134 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de göçmen kaçakçılığına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 40 ayrı operasyonda 1134 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı.

Çanakkale'de 1134 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de göçmen kaçakçılığına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 40 ayrı operasyonda 1134 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında son bir hafta içinde Ayvacık ve Ezine bölgelerinde düzenlenen 40 ayrı operasyonda 1035'i Afganistan, 47'si Suriye, 1'i Cezayir, 1'i Eritre, 23'ü Filistin, 6'sı Somali, 1'i İngiltere, 3'ü Mısır, 17'si Irak olmak üzere toplam 1134 kaçak yakalandı. Operasyonda 6 kamyonet, 3 otomobil, 498 can yeleği ele geçirildi. Organizatör İ.Ç., M.F.Ç., S.H., C.Ç., M.A,H., T.Ü. ve C.D. yakalandı. Firari olan organizatörler N.E., İ.Z., ve Ö.C.'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Afganistan, Cezayir, Eritre, Filistin, Somali, İngiltere, Mısır ve Iraklı kaçaklar Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, Suriye uyruklu 47 kaçak göçmen ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet ettikleri illere gönderildi. Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden İ.Ç., M.F.Ç., S.H., C.Ç., M.A,H. tutuklandı. Diğer organizatörler T.Ü. ve C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de 1134 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandıÇanakkale'de 1134 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandıÇanakkale'de 1134 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandıÇanakkale'de 1134 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Foto Fest’e öğrenciler çıkarma yaptıFoto Fest’e öğrenciler çıkarma yaptı
Akçakale'ye roket ve havan düştü! Çok sayıda yaralı varAkçakale'ye roket ve havan düştü! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Mardin'de 17 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı

Mardin'de 'Barış Pınarı' operasyonu! Gözaltılar var

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Türk askerleri Suriye'ye böyle girdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Duvar kaldırıldı! Suriye'ye böyle girildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.