Çanakkale’de 114 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık'ın Gülpınar ve Tuzla köylerine düzenlenen operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

