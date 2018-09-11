Çanakkale'de 116 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 116 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapan sahil güvenlik unsurları, Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkilerinden iki grubun denize açıldığını tespit etti.
Ekiplerin bölgeye düzenledikleri operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 116 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek verildi.
Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Türkiye'den son dakika İdlib açıklaması: Teklifimiz açık
İmam Hatipliler Derneği'nden 'İmam Hatiplere Bakış Araştırması' raporu: Dindar ve kindar nesil kavramı başı çekiyor
Skaljarı lideri Jovica Vukotiç Antalya'da yakalandı!
Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı
Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı
66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi
İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum
MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı
Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum