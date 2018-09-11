Çanakkale'de 116 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 116 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga burnunda, sahilden 1 mil açıkta bir grup kaçağın lastik botla Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu, Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonda ise Sivrice Burnu açıklarında lastik botta Afganistan uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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