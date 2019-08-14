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Çanakkale'de 118 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 10:55 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 118 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 118 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, iki ayrı grubun lastik botlarla Kadırgaburnu sahilinden denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-28" Bot Komutanlığınca bu bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 65 kişi yakalanarak kıyıya getirildi.

Ahmetçealtı mevkisinden denize açılan Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 53 düzensiz göçmenin ise "TCSG KB-4301" Bot Komutanlığınca yakalandığı bildirildi.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen 118 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Çanakkale düzensiz göçmen

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