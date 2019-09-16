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Çanakkale’de 118 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 118 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale’de 118 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ-Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 118 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bademli köyü sahilinde zeytinlikler arasında saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmeni yakaladı.
Kuzey Ege Denizi’nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri de, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 107 ve TCSG 81 Bot Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 73 kaçak yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.
Operayonlarda yakalanan 118 kaçak, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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Çanakkale’de 118 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 118 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 118 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 118 kaçak göçmen yakalandı

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