ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF) bu yıl 51 ülke, 91 şehirde "Doğudan batıya adil bir dünyaya" sloganıyla gerçekleştirilen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında etkinlik yapıldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte öğrenciler hazırladıkları stantlarda ülkelerini anlattı. Yerel tatlardan ve el işi eserlerden örneklerinde sunulduğu programda, ülkelerin müzik aletleri tanıtıldı, şarkılar söylendi.
UDEF Şube Başkanı Ahmet Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 150 bin uluslararası öğrenciden bin 700'ünün Çanakkale'de öğrenim gördüğünü söyledi. Özellikle Balkan coğrafyası, Orta Asya, Afrika ve Orta Doğu'dan çok sayıda öğrenciyle bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Arıcan, şöyle devam etti:
"Öğrencilerimizle yılın belirli dönemlerinde değişik etkinlikler de yapmaktayız. Nisan ve mayısta uluslararası boyuttaki bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerde öğrencilerimiz stant kurup kendi ülkelerini tanıtıyorlar. Kültürlerini, gelenek ve göreneklerini bu etkinlik ile Çanakkale'deki arkadaşlarına anlatıyorlar."
Arıcan, bu sayede kültürlerin kaynaşmasını, tanışmasını ve genel anlamda da kardeşlik bilincinin yaygınlaşmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.
UDEF Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Necati İşbilen ise bu yıl etkinliklerin 4 Mayıs'a kadar süreceğini aktardı. Bu programların 51 ülke ve 91 şehirde gerçekleştirildiğine değinen İşbilen, şunları kaydetti:
"Buradaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi, yurt dışında Türkiye'nin eğitim açısından çok güzel bir olduğunu ve eğitim fırsatlarının çok yüksek olduğunu anlatmak. Aynı zamanda ülkemiz içinde Türk milleti ile uluslararası öğrencilerimizi kaynaştırmak. Uluslararası öğrencilerimizin organizasyon kabiliyeti kazanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Türk halkı ile öğrenciler bir şekilde bütünleşiyor. Faslı ya da Etiyopyalı bir öğrenciden kendi ülkeleri hakkında bilgi alışverişi sağlayabiliyorlar. Tabii ki bu da bizim kültürümüze ciddi bir zenginlik katıyor. Programlarımız bu şekilde devam ediyor."
Öğrencilerin şiirler okuyup şarkılar söylediği, ülkelerinin halk danslarından örnekler sunduğu etkinliğe protokol üyeleri ile davetliler katıldı.
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