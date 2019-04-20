ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF) bu yıl 51 ülke, 91 şehirde "Doğudan batıya adil bir dünyaya" sloganıyla gerçekleştirilen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında etkinlik yapıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte öğrenciler hazırladıkları stantlarda ülkelerini anlattı. Yerel tatlardan ve el işi eserlerden örneklerinde sunulduğu programda, ülkelerin müzik aletleri tanıtıldı, şarkılar söylendi.

UDEF Şube Başkanı Ahmet Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 150 bin uluslararası öğrenciden bin 700'ünün Çanakkale'de öğrenim gördüğünü söyledi. Özellikle Balkan coğrafyası, Orta Asya, Afrika ve Orta Doğu'dan çok sayıda öğrenciyle bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Arıcan, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizle yılın belirli dönemlerinde değişik etkinlikler de yapmaktayız. Nisan ve mayısta uluslararası boyuttaki bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerde öğrencilerimiz stant kurup kendi ülkelerini tanıtıyorlar. Kültürlerini, gelenek ve göreneklerini bu etkinlik ile Çanakkale'deki arkadaşlarına anlatıyorlar."