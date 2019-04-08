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Çanakkale'de 123 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 16:30 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 123 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 123 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren sahil güvenlik unsurları, Kadırga Koyu, Sivrice Burnu ve İğdeli Burun mevkilerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 103 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığının aynı bölgeye düzenlediği operasyonda aynı uyruktan 20 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakoluna getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen operasyon

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