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Çanakkale’de 125 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 18:08 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 125 kaçak göçmen yakalandı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 125 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gülpınar ve Kocaköy köylerinin sahillerinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 125 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerle beraber 5 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 minibüs ve 1 otomobile ise el konuldu.
Kaçak göçmenlerin ise Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.

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