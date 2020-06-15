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Çanakkale'de 125 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 21:56 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ve Bozcaada ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 125 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice ve Babakale açıklarında kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti.

Bölgelere sevk edilen ekipler, iki lastik botta 98 kaçak göçmen yakaladı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Bozcaada ilçesi açıklarında da lastik botları arızalanan 27 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Botlarının motoru bozulan kaçak göçmenler bulundukları bölgeden Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. (DHA)

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