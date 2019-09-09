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Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen üç ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG 905" Bot Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini tespit etti.

Bottaki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişileri kıyıya getirdi.

"TCSG 905" ve "TCSG 81" Bot Komutanlıkları ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise 88 göçmen yakalanıp haklarında işlem başlatıldı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Çanakkale düzensiz göçmen operasyon Sahil Güvenlik

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