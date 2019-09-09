HABER

Çanakkale'de 127 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 127 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 127 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 127 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Sivrice ve Kadırga burnu açıklarında düzenlediği 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 127 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de 127 kaçak göçmen yakalandı

PARTNERLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı varLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı var
İzmir'de 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildiİzmir'de 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi
Derse alkollü geldiği iddia edilen öğretmen açığa alındıDerse alkollü geldiği iddia edilen öğretmen açığa alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.