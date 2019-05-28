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Çanakkale'de 13 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında olan Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 13 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYAVCIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında olan Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı çalışmalarını sürdüren, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Küçükkuyu beldesi Limantaşı mevkisinde, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kamyonet içindeki 9'u çocuk, 2'si kadın ve 2'si erkek olmak üzere Afgan 13 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonete el koyulurken, sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında olan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. A.Ö.'nün ise jandarmada sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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Çanakkale'de 13 kaçak göçmen yakalandı

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