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Çanakkale’de 131 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:32 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen 131 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı 3 ayrı operasyonu sonucunda yakalandılar.Edinilen bilgiye göre Kuzey Ege de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri gece boyu Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları 3 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen 131 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı 3 ayrı operasyonu sonucunda yakalandılar.
Edinilen bilgiye göre Kuzey Ege de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri gece boyu Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları 3 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik “TCSG 701” Bot komutanlığı ekiplerinin müsellim boğazının 2 mil açığında yaptıkları operasyonda 37 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. TCSG 107 Bot Komutanlığı daha sonra Babakale Köyü açıklarında yaptıkları bir başka operasyonda ise 45 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakalandı. TCSG 6 Bot komutanlığı işe Kadırga burnu açıklarında yaptığı operasyonda ise 49 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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