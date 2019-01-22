Çanakkale'de 14 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Ayvacık ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu Beldesi Liman Taşı Mevkii'ndeki zeytinlik alanda Afganistan uyruklu 6'sı çocuk 14 kaçak göçmen yakaladı. Yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek istedikleri belirlenen kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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