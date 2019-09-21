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Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 14:59 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 140 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

TCSG 6 Bot Komutanlığınca Yeşil Liman mevkisi açıklarında art arda yapılan 4 ayrı operasyonda lastik botla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 140 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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