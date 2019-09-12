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Çanakkale'de 140 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 140 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 140 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege sahillerinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na yasadışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Afganistan uyruklu 140 kaçak göçmeni yakaladı. TCSG 107 Bot Komutanlığı'nca Çamburnu Mevkii açıklarında yapılan operasyonda, lastik bot ile Midilli'ye gitmeye çalışan 34 Afganistan uyruklu kaçağı yakaladı. TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri ise, Babakale Köyü ve Sivriceburnu Mevkii açıklarında iki ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 106 kaçak yakaladı.

Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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