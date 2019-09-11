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Çanakkale'de 141 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 18:40 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 141 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 141 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 141 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yeşil Liman, Sivrice Burnu ve Burunucu mevkii açıklarında operasyonlar gerçekleştirdi. Lastik botlar ile Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Angola uyruklu 141 kaçak göçmen yakalandı.
Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 141 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 141 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 141 kaçak göçmen yakalandı

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