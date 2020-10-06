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Çanakkale’de 144 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 11:09 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında 144 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 Ekim Cumartesi günü saat 04.24’te, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında ahşap tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Çanakkale’de 144 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında 144 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 Ekim Cumartesi günü saat 04.24’te, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında ahşap tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen ahşap tekne durdurularak içerisindeki 144 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı.
144 düzensiz göçmen Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.

Çanakkale’de 144 düzensiz göçmen yakalandı

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