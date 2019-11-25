HABER

Çanakkale’de 146 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:53 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 146 yabancı uyruklu mülteci, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 3 ayrı operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre Kuzey Ege de Müsellim boğazında yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri gece ve sabah saatlerinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda yasadışı yollardan Midilli adasına lastik bot ile gitmeye çalışan 146 düzensiz göçmen yakaladı.Sahil Güvenlik “TCSG 107” Bot Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe altı mevkii açığında yaptıkları operasyonda lastik bot ile kaçmak isteyen 67 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, daha sonra da Burunucu mevkiinde yaptığı diğer bir operasyonda ise yine Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakaladı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 146 yabancı uyruklu mülteci, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 3 ayrı operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kuzey Ege de Müsellim boğazında yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri gece ve sabah saatlerinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda yasadışı yollardan Midilli adasına lastik bot ile gitmeye çalışan 146 düzensiz göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik “TCSG 107” Bot Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe altı mevkii açığında yaptıkları operasyonda lastik bot ile kaçmak isteyen 67 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, daha sonra da Burunucu mevkiinde yaptığı diğer bir operasyonda ise yine Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakaladı. TCSG KB 4301 Bot Komutanlığı ise Selvili Burun mevkiinde yaptığı operasyonda 43 Afganistan uyruklu göçmen yakaladı
Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

PARTNERGizli plan sonu oldu!Gizli plan sonu oldu!
Dünya genelinde 2018 yılında 379 milyon kadın aile içi şiddete maruz kaldıDünya genelinde 2018 yılında 379 milyon kadın aile içi şiddete maruz kaldı
Balıkesir açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandıBalıkesir açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

Korkunç! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

İnsanlık dışı olay! Kendisini ihbar eden genç kızı benzin döküp yaktı

İnsanlık dışı olay! Genç kızı benzin döküp yaktı

Sakarya'daki 453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

İzmir'de ambalaj deposundaki yangın kontrol altına alındı

Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.