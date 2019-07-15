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Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 23:32 | Son Güncelleme

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan etkinliğe Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan etkinliğe Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş öncesi meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.
Çelenk töreni sonrası binlerce Çanakkaleli ellerinde bayraklarla İskele-Demokrasi Meydanında son bulan yürüyüşe katıldı. Yürüyüş sonrası ise deniz taşıtlarının ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ selamlaması gerçekleştirildi. Meydanda kurulan platformda Çanakkale Mehteran Derneği gösterisi, Kur-an’ı Kerim tilaveti ve mini tiyatro gösterisi gibi birçok etkinlik yapıldı. Alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da canlı olarak yayınlandı.
İskele-Demokrasi meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, marşlarla coşku dolu anlar yaşarken, oynanan tiyatrolar ile ise duygu dolu anlar yaşadı. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden programın tamamını ziyaretçiler ilgiyle takip etti.

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’

Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’
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