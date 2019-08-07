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Çanakkale’de 16 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 16 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koyunevi köyü ve Sokakağzı koyu sahilinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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