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Çanakkale’de 16 yaşındaki kızın sır ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 16:47 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, konuşurken yüzünde telefon patladığı öne sürülerek hastaneye kaldırılan Mihriban Tokat (16), hayatını kaybetti.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, konuşurken yüzünde telefon patladığı öne sürülerek hastaneye kaldırılan Mihriban Tokat (16), hayatını kaybetti. Doktorun yaptığı muayene sonucunda genç kızın kafasında saçma bulununca şüpheli durum jandarma ekiplerine bildirildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde meydana geldi. Mihriban Tokat adlı lise öğrencisi, iddiaya göre evde kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Kızlarını alıp, Ezine Devlet Hastanesi’ne götüren aile, doktora ‘cep telefonuyla konuştuğu sırada telefon patladı’ dedi. Hastanede hayatını kaybeden Mihriban Tokat’ın cansız bedeninde inceleme yapan doktor, genç kızın başında saçma bulunca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede hastaneye gelen Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları soruşturma ve şüpheli ifadelerin ardından Tokat ailesinin Mahmudiye köyündeki evlerine giderek inceleme yaptı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde buldukları av tüfeğini kriminal incelemeye aldı. Genç kızın cenazesi ise kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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