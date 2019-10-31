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Çanakkale'de 165 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 12:11 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 165 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 165 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behram ve Kocaköy köylerinin sahillerindeki ağaçlık alanlarda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 165 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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