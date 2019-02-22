HABER

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitme hazırlığında olan 166 mülteci yakalandı.Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Ayvacık ve Ezine ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Çanakkale’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitme hazırlığında olan 166 mülteci yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Ayvacık ve Ezine ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 70’i çocuk, 33’ü kadın, 63’ü erkek olmak üzere 166 Afgan uyruklu mülteci yakalandı. Mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık’taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Ayrıca operasyonlarda 2 araç ele geçirildi. Organizatör oldukları iddia edilen 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2’si ise serbest bırakıldı. 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Turistle otobüsçüler birbirine girdi!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.