Çanakkale'de 19 asırlık kadın hekim mezarı bulundu

Bu sene çalışma yaptıkları alanlardan birinin de Parion'un güneyindeki Tavşan Dede nekropolü olduğunu belirten Keleş, "Burada restorasyon amaçlı yaptığımız zaruri kazı çalışmalarında özellikle bir mezar bizi son derece heyecanlandırdı. Bir kadın mezarı ancak işin ilginç tarafı mezarda ele geçenler. Ele geçen buluntular bu kadının bir hekim olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Parion Antik Kenti kazı heyetinin başkanlığını yapan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve desteği, İÇDAŞ AŞ'nin resmi sponsorluğunda kazıları sürdürdüklerini söyledi.

Antik çağdan itibaren önemini koruyan Parion'da kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığınca 12 aya çıkarılmasıyla çalışmalar devam ediyor.

Antik kaynaklara göre, Parion'da Ophigenler'in yılan zehri kullanarak Roma döneminde birtakım tedaviler yaptıklarını anlatan Keleş, şöyle devam etti:

"Geçen yıllarda hamam giriş kapısının üzerinde Hygieia motifinin yer aldığı bir mermer blok bulduk. Bu mezarla o buluntuyu birleştirdiğimizde Parion'da sağlık sektörünün çok gelişmiş olduğunu, bu hekimin Ophigenler sülalesine ait bir kadın hekim olabileceğini de ileri sürebiliriz. Bunu söylemek şu an için çok iddialı bir açıklama olabilir ama bütün bu buluntuları birleştirdiğimiz zaman Strabon’un vermiş olduğu bilgiler neden doğru olmasın. Bunu bu noktada dile getirebiliriz."

Keleş, kadın hekime ait mezarın milattan sonra 1. yüzyıla tarihlendiğine işaret ederek, "Bakıldığı zaman 1900 yıl önce de Parion’da kadınların hekimlik yaptığını bize gösteren en önemli arkeolojik delillerden bir tanesi." dedi.

- "Parion bir lejyon kolonisi"

Bu seneki çalışmalarda ele geçen buluntulardan birinin de baş tarafı kırık lejyon kartalı olduğunu aktaran Keleş, şunları kaydetti: