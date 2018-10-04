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Çanakkale'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 19:27 | Son Güncelleme

Göçmenlere aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 19 düzensiz göçmen yakalandı, bunlara aracılık ettiği ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine-Çanakkale karayolunun Sarımsakçı mevkisinde, durumundan şüphelendikleri 2 minibüsü durdu.

Araçlardaki aramada, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 19 Afganistan uyruklu yakalandı, bu kişilere aracılık ettiği değerlendirilen F.B. ve M.K. gözaltına alındı.

Minibüslerle Ezine Jandarma Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen Ezine

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