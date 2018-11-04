HABER

Çanakkale'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 00:38 | Son Güncelleme

Operasyonda insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaköy sahiline operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Operasyonda ayrıca insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

PARTNEROtomotiv devi batıyor mu?Otomotiv devi batıyor mu?
Dünya alimleri İstanbul'da buluştuDünya alimleri İstanbul'da buluştu
Beykoz'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıBeykoz'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayvacık Çanakkale düzensiz göçmen

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden acı haber: Asker, korucuyu şehit etti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden acı haber: Asker, korucuyu şehit etti

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

İstanbul'da kablolu paket alarmı!

İstanbul'da kablolu paket alarmı!

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.