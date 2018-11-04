Çanakkale'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaköy sahiline operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Operasyonda ayrıca insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
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