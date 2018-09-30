Çanakkale'de 19 kaçak göçmen yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 19 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi, Behramkale Eşme Burnu önlerinde saat 03.45'te lastik bot içinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Durdurdukları lastik bot içinde 5'i erkek, 3'ü kadın, 11'i çocuk toplam 19 Afganistan uyruklu kaçak yakaladı.
Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
FOTOĞRAFLI
Terör operasyonunda mağaradan çıktı! 20 prezervatif, şırıngalı patlayıcı...
Bodrum'a 'fırtına' darbesi! Sokaklar bomboş, bu anons yapıldı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum