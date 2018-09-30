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Çanakkale'de 19 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 19 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 19 kaçak göçmen yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 19 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi, Behramkale Eşme Burnu önlerinde saat 03.45'te lastik bot içinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Durdurdukları lastik bot içinde 5'i erkek, 3'ü kadın, 11'i çocuk toplam 19 Afganistan uyruklu kaçak yakaladı.
Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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Çanakkale'de 19 kaçak göçmen yakalandı

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