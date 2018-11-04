Çanakkale'de 19 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 19 kaçak, Jandarma tarafından yakalandı.
Ayvacık ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kocaköy köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 19 kaçak yakalandı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Operasyonda bir insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
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