Çanakkale'de 19 Mayıs coşkusu

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saat 10.30'da Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Alp, "Milli mücadeleyi başlatan sürecin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı 19 Mayıs 1919 tarihidir. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur" dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinden Çağlar Kaynak basketbol sahasına kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Törene ve yürüyüşe; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Ali Candan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, daire amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

En önde büyük Türk bayrağı ile Atatürk portresinin taşındığı yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Kordon boyunda oluşturulan alanlarda ise gençler tarafından gösteriler yapıldı.

