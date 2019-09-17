HABER

Çanakkale'de 195 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 195 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 195 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG 905" Bot Komutanlığınca Kadırga ve Sivrice Burnu mevkilerinde 4 operasyonda 177 yabancı uyruklu yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

"TCSG 81" Bot Komutanlığının Kadırga Burnu açıklarında gerçekleştirdiği başka bir operasyonda ise Afganistan uyruklu 18 kişi gözlem altına alındı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara giysi ve yiyecek yardımında bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü
Hentbolcu kızlar: Yunanistan'daki her golden sonra formamızdaki ay yıldızı öptükHentbolcu kızlar: Yunanistan'daki her golden sonra formamızdaki ay yıldızı öptük
Eski kocasını bıçakladı (1)Eski kocasını bıçakladı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya 15 yıl hapis

HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya 15 yıl hapis

TEKNOFEST gösterileri sırasında trafik durdu, herkes telefona sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Pençe -3 harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe -3 harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

'Pejmürde' polemiğinin ardından Bakan Soylu ve İBB Başkanı İmamoğlu ilk kez buluştu

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

İSMEK öğretmen alım ihalesi iptal edildi

İSMEK öğretmen alım ihalesi iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.