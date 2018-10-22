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Çanakkale'de 2 bin 375 litre kaçak şarap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ezine ilçesine bağlı Mecidiye köyünde kaçak içki üretimi yaptığı tespit edilen H.A.'nın evine düzenlenen operasyonda, 2 bin 375 litre şarap ele geçirildi.

Çanakkale'de 2 bin 375 litre kaçak şarap ele geçirildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ezine ilçesine bağlı Mecidiye köyünde kaçak içki üretimi yaptığı tespit edilen H.A.'nın evine düzenlenen operasyonda, 2 bin 375 litre şarap ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak içki üretimine karşı devam eden mücadele kapsamında, Ezine ilçesi Mecidiye köyünde H.A.'nın evinde kaçak içki üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ezine Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda H.A.'nın evinde yapılan aramada, toplam 2 bin 375 litre şarap ele geçirdi.
Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ele geçirilen şaraplara el konuldu. H.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Çanakkale'de 2 bin 375 litre kaçak şarap ele geçirildiÇanakkale'de 2 bin 375 litre kaçak şarap ele geçirildiÇanakkale'de 2 bin 375 litre kaçak şarap ele geçirildi

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