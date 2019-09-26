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Çanakkale'de 203 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:58 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından gerçekleştirilen 9 operasyonda 198'si Afganistan, 5'i Suriye uyruklu toplam 203 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale'de 203 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de jandarma tarafından gerçekleştirilen 9 operasyonda 198'si Afganistan, 5'i Suriye uyruklu toplam 203 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere yönelik tekniz ve fiziki takip yaptı. Kısa süreli takibin ardından da Ayvacık ve Ezine'de 9 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 198'i Afganistan, 5'i Suriye uyruklu 203 kaçak göçmen yakalandı. 1 minibüs, 1 otomobil ve 36 can yeleği ele geçirildi.
Afganistan uyruklu 198 kaçak göçmen jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanunu'nun 57/4 maddesine göre ikamet ettikleri illere gönderildi.
Operasyonlarda A.Ç. ve A.O. adlı organizatörler gözaltına alındı.

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Çanakkale'de 203 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandıÇanakkale'de 203 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandıÇanakkale'de 203 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandıÇanakkale'de 203 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

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