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Çanakkale'de 205 bin fidan toprakla buluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:48 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'de, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 41 farklı noktada 205 bin fidan toprakla buluştu.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 41 farklı noktada 205 bin fidan toprakla buluştu.
Merkeze bağlı Kemel köyünde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdür Enver Demirci, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, AK Parti Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Fidan dikim etkinliği, Çanakkale Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.
'Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleştirilen bu büyük organizasyona Çanakkale ili olarak 41 ayrı lokasyonda, 205 bin fidan dikerek katıldıklarını belirten Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "İçinde bulunduğumuz bu lokasyon 8 bin kızılçam, 2 bin servi olmak üzere toplam 10 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise "Ormanlarımız bir ülkenin akciğerleri, en büyük zenginlik kaynaklarıdır. Ormanlarımız yaşam kaynağımızı oluşturan ve bize her şeyi sağlayan toprağın bekçileridir. Diğer taraftan yaşamımızı değerli kılan, yaban hayatının da yegane koruyucusudur. Yurdumuzun süsü, güzelliği ve berektidir ormanlarımız. Bizim için orman hava, su, ekmek gibi ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynakların en başında gelmektedir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve beraberindekiler, fidan dikimi için alana geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Kemel köyünde 10 bin fidan dikimi yapıldı.

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