HABER

Çanakkale'de 21 kaçak ve 4 organizatör, termal kameralı drone ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan, Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen ile geçişlerini organize ettikleri ileri sürülen 4 kişi, gece yarısı termal kameralı drone ile yakalandı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan, Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen ile geçişlerini organize ettikleri ileri sürülen 4 kişi, gece yarısı termal kameralı drone ile yakalandı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı Behram Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yasa dışı geçişlere karşı Ayvacık bölgesinde gece yarısı termal kameralı drone ile arazi çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında 1'i öncü olduğu değerlendirilen 4 sürücünün, peş peşe Gülpınar yönüne geçtiği tespit edildi. Bunun üzerine 4 araç takibe alındı. Balaban köyü yakınlarında kaçak göçmenler, araçlardan indirilerek, hızlıca uzaklaştırıldı. Polis ve jandarmanın takibi sonrası sürücüler, Bektaş köyü çıkışında durduruldu. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı ileri sürülen 4 kişi, gözaltına alındı. 4 araç ile içindeki 12 can yeleğine el koyuldu. Gözaltına alınan 4 kişi, Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Polis ve jandarma tarafından Balaban köyü yakınlarındaki sahilde, ağaçlık alan altına gizlenmiş olarak yakalanan Afgan 21 kaçak ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

PARTNERİşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!İşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!
Büfe hırsızları polisten kaçamadıBüfe hırsızları polisten kaçamadı
Yunus Emre’yi ağabeyi öldürüp ilaçlama deposuna atmışYunus Emre’yi ağabeyi öldürüp ilaçlama deposuna atmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.