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Çanakkale’de 21 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 16:59 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adasına geçiş yapmak hazırlığında olan 21 mülteci yakalandı.Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Mıhlı Mahallesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol noktasında dur ihtarına uymayan bir araç kaçtı.

Çanakkale’de 21 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adasına geçiş yapmak hazırlığında olan 21 mülteci yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Mıhlı Mahallesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol noktasında dur ihtarına uymayan bir araç kaçtı. Daha sonra Jandarma ekipleri kaçan aracın takibi yapılarak, araçta göçmen olduğu tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonucunda organizatör olduğu iddia edilen bir şüpheli, 1 av tüfeği, 1 araç ve araç içinde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 21 Afgan uyruklu mülteci yakalandı.
Organizatör olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alınırken, mülteciler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yakalanan araç ve av tüfeğine el konularak, araç yediemin otoparkına çekildi.

Çanakkale’de 21 mülteci yakalandı

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