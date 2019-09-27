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Çanakkale'de 213 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:27 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 213 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan ve İran uyruklu 213 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, TCSG 107 Bot Komutanlığınca Ahmetçe açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, lastik bot ile Midilli Adası'na gitmeye çalışan 43 Afganistan uyruklu yakalandı.

TCSG 61 Bot Komutanlığı ekipleri de Sivriceburnu açılarında yaptığı operasyonda, 38 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

TCSG 81 Bot Komutanlığı ekiplerince Küçükkuyu açıklarında yapılan operasyonda 52 Afganistan, Kadırga açıklarındaki bir başka operasyonda ise 5'i İran 39'u Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

TCSG 28 Bot Komutanlığı ise Dut burnu mevkisinde 2 mil açıkta yaptığı operasyonda, 36 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Yapılan beş ayrı operasyonda yakalanan 213 düzensiz göçmen, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Yiyecek ve giyecek yardımı yapılan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen

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