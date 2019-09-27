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Çanakkale'de 213 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 22:24 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 213 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 213 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor. Ekipler, Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü, Sivrice Burnu, Küçükkuyu beldesi açıkları, Dut Burnu ve Kadırga Burnu mevkiinde düzenledikleri 5 ayrı operasyonda 208'i Afganistan, 5'i İran uyruklu olmak üzere 213 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, botlarla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. İşlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönder Merkezi'ne teslim edildi.

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