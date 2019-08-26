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Çanakkale'de 239 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 18:52 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 239 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 239 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekiplerince, sabah saatlerinde başlatılan operasyonlar gün boyu devam etti.

TCSG 6 Bot Komutanlığınca Küçükkuyu açıklarında yapılan ilk operasyonda, 53 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Daha sonra aynı bölgede TCSG 905 Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı diğer operasyonda ise Afganistan ve Pakistan uyruklu 52 düzensiz göçmen daha yakalandı.

TCSG 8 Bot Komutanlığı ise Sivrice burnu açıklarında yaptığı operasyonda 46 Afganistan uyruklu, aynı bölgede TCSG 81 Bot Komutanlığınca gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda da 88 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvacık Çanakkale düzensiz göçmen

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