HABER

Çanakkale'de 239 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 10:12 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 239 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 239 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Küçükkuyu ve Sivrice koyu açıklarında 5 ayrı operasyonda Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 239 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor! İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor!
Lüleburgaz’da 300 köpeğin kaybolduğu iddiasıLüleburgaz’da 300 köpeğin kaybolduğu iddiası
Ardahan’da yüzyıllardır süren şah geleneğiArdahan’da yüzyıllardır süren şah geleneği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 15 ilde FETÖ operasyonu: 23 asker hakkında yakalama kararı

15 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda yakalama kararı

Ne Antalya ne Muğla! Burası Hatay'ın saklı cenneti Karamağara

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

İstanbul Valiliğinden 'kayıp Suudi kadın' açıklaması

Çıkan haberler üzerine Valilikten açıklama!

Son dakika: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? (En aldatıcı bulmacalar)

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? (En aldatıcı bulmacalar)

Son dakika... Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.