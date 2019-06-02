Çanakkale'de 24 kaçak göçmen yakalandı

Vural BOZOK/GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen lastik bot içinde 24 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gökçeada ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda lastik bot içinde 6'sı çocuk, 7'si kadın ve 11'i erkek olmak üzere 22 Afganistan ve 2 İran uyruklu toplam 24 kaçak yakalandı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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