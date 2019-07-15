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Çanakkale’de 24 mülteci yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:18 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 24 mülteci yakalandı.Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Babakale köyü Akliman sahilinde Ege Denizi’ne açılıp Midilli adasına geçmek için hazırlanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 mülteciyi sahil kenarında otururken yakaladı.

Çanakkale’de 24 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 24 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Babakale köyü Akliman sahilinde Ege Denizi’ne açılıp Midilli adasına geçmek için hazırlanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 mülteciyi sahil kenarında otururken yakaladı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Çanakkale’de 24 mülteci yakalandı

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