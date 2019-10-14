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Çanakkale'de 242 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 21:40 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan 242 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 242 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan 242 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Çakmak Dersi mevkisi, Babakale köyü, Kadırga ve Sivrice burnu açıklarında düzenlediği 5 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 242 kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de 242 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 242 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 242 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 242 kaçak göçmen yakalandı

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